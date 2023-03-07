Судаков Федор Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Судаков Андрей Лукин
Мать: Судакова Овдотья
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Агафья Федорова
Мать ребёнка: Судакова Акулина Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Степанида Федорова
Мать ребёнка: Судакова Акулина Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Василиса Федорова
Мать ребёнка: Судакова Акулина Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Феодора Федорова
Мать ребёнка: Судакова Акулина Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: Судакова Акулина Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Судакова Акулина Ефимова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850