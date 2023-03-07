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Судаков Федор Андреев

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Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Судаков Андрей Лукин

Мать: Судакова Овдотья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Агафья Федорова

Мать ребёнка: Судакова Акулина Ефимова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Степанида Федорова

Мать ребёнка: Судакова Акулина Ефимова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Василиса Федорова

Мать ребёнка: Судакова Акулина Ефимова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Феодора Федорова

Мать ребёнка: Судакова Акулина Ефимова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Судаков Евдоким Федоров

Мать ребёнка: Судакова Акулина Ефимова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Судакова Акулина Ефимова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
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