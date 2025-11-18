Ферзен Александр Николаевич
мужской, родился 04.12.1895, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 29.10.1934, Рим
МатьФерзен (Долгорукова) Софья Александровна06.07.1870 г.р.
ОтецФерзен Николай Павлович07.06.1858 г.р.
Супруги
Вяземская (Шувалова) Александра Павловна07.10.1893 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1895
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1920
Смерть
29.10.1934