Ферзен Александр Николаевич 04.12.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ферзен Александр Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 04.12.1895, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 29.10.1934, Рим

Мать
Ферзен (Долгорукова) Софья Александровна06.07.1870 г.р.
Отец
Ферзен Николай Павлович07.06.1858 г.р.
Супруги
Вяземская (Шувалова) Александра Павловна07.10.1893 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1895

Отец: Ферзен Николай Павлович

Мать: Ферзен (Долгорукова) Софья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
1920

Жена: Вяземская (Шувалова) Александра Павловна

Смерть
29.10.1934

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