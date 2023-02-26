Новикова Мария (Марья) Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1870
Дочь: Матрона Яковлева
Отец ребёнка: Новиков Яков Филипов
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиков Яков Филипов
Смерть
Неизвестно