Новикова Мария (Марья) Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Мария (Марья) Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1850 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1870

Дочь: Матрона Яковлева

Отец ребёнка: Новиков Яков Филипов

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Яков Филипов

Смерть
Неизвестно
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