Титова-Андреева-Федорова (Васильева) Евфимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова-Андреева-Федорова (Васильева) Евфимия Ивановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.09.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1826 г.р.

Мать

1823 г.р.

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1850 ст.

Отец: Андреев (Титов) Иоанн(Иван) Васильевич

Мать: Иродионова-Стефанова-Яковлева-Аржанухина (Ефимова) Евдокия Сергеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.01.1869 ст.

Муж: Сергеев-Потапов-Алексеев-Иванов (Парфенов) Пуд Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.12.1876 ст.

Сын: Парфенов-Сергеев-Потапов-Алексеев-Иванов (Васильев) Николай Пудович

Отец ребёнка: Сергеев-Потапов-Алексеев-Иванов (Парфенов) Пуд Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.12.1877 ст.

Дочь: Парфенова-Сергеева-Потапова-Алексеева-Иванова (Васильева) Анисья Пудовна

Отец ребёнка: Сергеев-Потапов-Алексеев-Иванов (Парфенов) Пуд Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.05.1881 ст.

Сын: Парфенов-Сергеев-Потапов-Алексеев-Иванов (Васильев) Дмитрий Пудович

Отец ребёнка: Сергеев-Потапов-Алексеев-Иванов (Парфенов) Пуд Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.05.1882

Дочь: Парфенова-Сергеева-Потапова-Алексеева-Иванова (Васильева) Елена Пудовна

Отец ребёнка: Сергеев-Потапов-Алексеев-Иванов (Парфенов) Пуд Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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