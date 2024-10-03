Титова-Андреева-Федорова (Васильева) Евфимия Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.09.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Рождение
11.09.1850 ст.
Отец: Андреев (Титов) Иоанн(Иван) Васильевич
Мать: Иродионова-Стефанова-Яковлева-Аржанухина (Ефимова) Евдокия Сергеевна
Бракосочетание
08.01.1869 ст.
Рождение ребёнка
06.12.1876 ст.
Сын: Парфенов-Сергеев-Потапов-Алексеев-Иванов (Васильев) Николай Пудович
Отец ребёнка: Сергеев-Потапов-Алексеев-Иванов (Парфенов) Пуд Васильевич
Рождение ребёнка
27.12.1877 ст.
Дочь: Парфенова-Сергеева-Потапова-Алексеева-Иванова (Васильева) Анисья Пудовна
Отец ребёнка: Сергеев-Потапов-Алексеев-Иванов (Парфенов) Пуд Васильевич
Рождение ребёнка
14.05.1881 ст.
Сын: Парфенов-Сергеев-Потапов-Алексеев-Иванов (Васильев) Дмитрий Пудович
Отец ребёнка: Сергеев-Потапов-Алексеев-Иванов (Парфенов) Пуд Васильевич
Рождение ребёнка
10.05.1882
Дочь: Парфенова-Сергеева-Потапова-Алексеева-Иванова (Васильева) Елена Пудовна
Отец ребёнка: Сергеев-Потапов-Алексеев-Иванов (Парфенов) Пуд Васильевич
Смерть
Неизвестно