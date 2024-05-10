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Евдокия Андреевна

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

27.06.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1873 ст.

Отец: Андрей Логинович

Мать: Ефимия Логиновна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 27.06.1873 Евдокия Андреевна Вилина отец крестьянин Андрей Логинович Вилина мать жена Ефимия Логиновна отставной рядовой Павел Александрович Гдов мещанская вдова Анна Васильевна... Показать все
Восприемник
22.06.1895 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 22.06.1895 Юхновщина Иван и Петр Ивановичи Юхновщина отец крестьянин Иван Андреевич мать жена Мария Иосифовна Чермы крестьянин Дмитрий Иосифович Юхновщина крестьянин Дио... Показать все
Восприемник
03.01.1898 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 03.01.1898 Юхновщина Николай Иванович Юхновщина отец крестьянин Иван Андреевич Юхновщина мать жена Мария Иосифовна Чермы крестьянин Дмитрий Иосифович Юхновщина крестьянская... Показать все
Смерть
Неизвестно

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