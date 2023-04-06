Погожий Григорий Иннокентьевич
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Погожий Акиндин Сисоевич
Мать: Погожая Софья Яковлевна
Бракосочетание
06.11.1891
Рождение ребёнка
25.01.1895
Дочь: Должницына Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Погожая Екатерина Лукьяновна
Рождение ребёнка
03.09.1897
Мать ребёнка: Погожая Екатерина Лукьяновна
Рождение ребёнка
05.07.1902
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Погожая Екатерина Лукьяновна
Бракосочетание
09.09.1911
Работа или профессия
Неизвестно
военный рядовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно