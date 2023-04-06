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Погожий Григорий Иннокентьевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Погожий Акиндин Сисоевич

Мать: Погожая Софья Яковлевна

Бракосочетание
06.11.1891

Жена: Погожая Екатерина Лукьяновна

Рождение ребёнка
25.01.1895

Дочь: Должницына Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Погожая Екатерина Лукьяновна

Рождение ребёнка
03.09.1897

Сын: Погожий Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Погожая Екатерина Лукьяновна

Рождение ребёнка
05.07.1902

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Погожая Екатерина Лукьяновна

Бракосочетание
09.09.1911

Жена: Погожая Домникия Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
военный рядовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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