Крыгинъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгинъ Федоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1904

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1904

Отец: Крыгинъ Григорій

Мать: Крыгина Акулина

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