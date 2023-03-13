Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Крыгинъ Федоръ
Крыгинъ Федоръ
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.02.1904
Пол
Мужской
Отец
Крыгинъ Григорій
1881 г.р.
Мать
Крыгина (Антипина) Акулина
1881 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1904
Отец:
Крыгинъ Григорій
Мать:
Крыгина Акулина
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия