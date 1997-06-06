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Соколовская Ксения Викторовна
Соколовская Ксения Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.06.1997
Пол
Женский
Отец
Гноевой Виктор Васильевич
1962 г.р.
Мать
Гноевая (Запривода) Светлана Валентиновна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1997
Отец:
Гноевой Виктор Васильевич
Мать:
Гноевая Светлана Валентиновна
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