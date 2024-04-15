Квашнин Терентий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашнин Терентий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Квашнин Андрей Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Квашнин Никифор Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1852
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