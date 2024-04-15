Квашнин Терентий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Сын: Квашнин Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Квашнин Никифор Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Терентьевна
Место жительства
Неизвестно
Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1852