Титовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Титовъ Евтихий
Мать: Титова Анна
Бракосочетание
23.02.1909
Жена: Титова Гликерия
Рождение ребёнка
13.12.1909
Сын: Титовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Титова Гликерия
Рождение ребёнка
23.12.1911
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Титова Гликерия
Рождение ребёнка
17.09.1914
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Титова Гликерия