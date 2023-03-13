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Титовъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Титовъ Евтихий

Мать: Титова Анна

Бракосочетание
23.02.1909

Жена: Титова Гликерия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1909

Сын: Титовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Титова Гликерия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1911

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Титова Гликерия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1914

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Титова Гликерия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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