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Воденникова Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Воденников Александр Михайлович

Отец ребёнка: Воденников Михаил Иванович

Утятское, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Степанида Михайловна

Отец ребёнка: Воденников Михаил Иванович

Утятское, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воденников Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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