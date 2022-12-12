Воденникова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Воденников Александр Михайлович
Отец ребёнка: Воденников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Степанида Михайловна
Отец ребёнка: Воденников Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно