Поклонов Климентий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Поклонов Василий Климентьевич
Мать ребёнка: Быклыкова Хрестинья Степановна
Сын: Поклонов Никифор Климентьевич
Мать ребёнка: Быклыкова Хрестинья Степановна
Сын: Поклонов Григорий Климентьевич
Мать ребёнка: Быклыкова Хрестинья Степановна
Сын: Поклонов Иван Климентьевич
Мать ребёнка: Быклыкова Хрестинья Степановна
Сын: Поклонов Федор Климентьевич
Мать ребёнка: Быклыкова Хрестинья Степановна
Сын: Поклонов Василий Климентьевич
Мать ребёнка: Быклыкова Хрестинья Степановна
Дочь: Поклонова Валя Климентьевна
Мать ребёнка: Быклыкова Хрестинья Степановна
Сын: Поклонов Илья Климентьевич
Мать ребёнка: Быклыкова Хрестинья Степановна
Сын: Поклонов Сергей Климентьевич
Мать ребёнка: Быклыкова Хрестинья Степановна