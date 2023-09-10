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Поклонов Климентий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Поклонов Василий Климентьевич

Мать ребёнка: Быклыкова Хрестинья Степановна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Поклонов Никифор Климентьевич

Мать ребёнка: Быклыкова Хрестинья Степановна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Поклонов Григорий Климентьевич

Мать ребёнка: Быклыкова Хрестинья Степановна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Поклонов Иван Климентьевич

Мать ребёнка: Быклыкова Хрестинья Степановна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Поклонов Федор Климентьевич

Мать ребёнка: Быклыкова Хрестинья Степановна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Поклонов Василий Климентьевич

Мать ребёнка: Быклыкова Хрестинья Степановна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Поклонова Валя Климентьевна

Мать ребёнка: Быклыкова Хрестинья Степановна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Поклонов Илья Климентьевич

Мать ребёнка: Быклыкова Хрестинья Степановна

Рождение ребёнка
08.09.1937

Сын: Поклонов Сергей Климентьевич

Мать ребёнка: Быклыкова Хрестинья Степановна

Смерть
1975

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