Быклыкова Хрестинья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1897
Дата смерти03.10.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Поклонов Василий Климентьевич
Отец ребёнка: Поклонов Климентий Сергеевич
Сын: Поклонов Никифор Климентьевич
Отец ребёнка: Поклонов Климентий Сергеевич
Сын: Поклонов Григорий Климентьевич
Отец ребёнка: Поклонов Климентий Сергеевич
Сын: Поклонов Иван Климентьевич
Отец ребёнка: Поклонов Климентий Сергеевич
Сын: Поклонов Федор Климентьевич
Отец ребёнка: Поклонов Климентий Сергеевич
Сын: Поклонов Василий Климентьевич
Отец ребёнка: Поклонов Климентий Сергеевич
Дочь: Поклонова Валя Климентьевна
Отец ребёнка: Поклонов Климентий Сергеевич
Сын: Поклонов Илья Климентьевич
Отец ребёнка: Поклонов Климентий Сергеевич
Сын: Поклонов Сергей Климентьевич
Отец ребёнка: Поклонов Климентий Сергеевич