Быклыкова Хрестинья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быклыкова Хрестинья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1897

Дата смерти

03.10.1991

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Поклонов Василий Климентьевич

Отец ребёнка: Поклонов Климентий Сергеевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Поклонов Никифор Климентьевич

Отец ребёнка: Поклонов Климентий Сергеевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Поклонов Григорий Климентьевич

Отец ребёнка: Поклонов Климентий Сергеевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Поклонов Иван Климентьевич

Отец ребёнка: Поклонов Климентий Сергеевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Поклонов Федор Климентьевич

Отец ребёнка: Поклонов Климентий Сергеевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Поклонов Василий Климентьевич

Отец ребёнка: Поклонов Климентий Сергеевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Поклонова Валя Климентьевна

Отец ребёнка: Поклонов Климентий Сергеевич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Поклонов Илья Климентьевич

Отец ребёнка: Поклонов Климентий Сергеевич

Рождение ребёнка
08.09.1937

Сын: Поклонов Сергей Климентьевич

Отец ребёнка: Поклонов Климентий Сергеевич

Смерть
03.10.1991

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