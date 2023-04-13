Lar’yanovsky Abram
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1896
Дочь: Shorr Rebekah
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Edelstein Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хазанович Роза Абрамовна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно