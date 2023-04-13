Lar’yanovsky Abram — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lar’yanovsky Abram

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1896

Дочь: Shorr Rebekah

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Edelstein Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хазанович Роза Абрамовна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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