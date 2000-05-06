Мышина (Недошивина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышина (Недошивина) Екатерина Ивановна

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Место рождения

д. Шилово Горьковская область

Дата рождения

04.12.1909

Дата смерти

06.05.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1909

Отец: Недошивин Иван Степанович

Мать: Недошивина (Кукаева) Татьяна Егорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мышин Василий Павлович

Отец ребёнка: Мышин Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мышин Павел Иванович

Рождение ребёнка
01.12.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мышин Павел Иванович

Смерть
06.05.2000
Похороны
Неизвестно

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