Мышина (Недошивина) Екатерина Ивановна
Место рожденияд. Шилово Горьковская область
Дата рождения04.12.1909
Дата смерти06.05.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мышин Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мышин Павел Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мышин Павел Иванович
Смерть
06.05.2000
Похороны
Неизвестно