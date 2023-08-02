Андросова / Андрусова / Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросова / Андрусова / Агафья Васильевна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

09.03.1903

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрусов / Андросов / Федор Данилович

Рождение ребёнка
25.01.1868

Дочь: (Андрусова / Андросов а/) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Федор Данилович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.10.1870

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Федор Данилович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.06.1875

Дочь: Завьялова (Андрусова / Андросова /) Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Федор Данилович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
09.03.1903
Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

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