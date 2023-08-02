Андросова / Андрусова / Агафья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти09.03.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1868
Дочь: (Андрусова / Андросов а/) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Федор Данилович
Рождение ребёнка
31.10.1870
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Федор Данилович
Рождение ребёнка
14.06.1875
Дочь: Завьялова (Андрусова / Андросова /) Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Федор Данилович
Смерть
09.03.1903