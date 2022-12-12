Ишимова Анна Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишимова Анна Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1660 и 1670 г.р.

Дети

Вычислено 1701 г.р.
Между 1705 и 1716 г.р.
Между 1705 и 1711 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1670

Отец: Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1701

Дочь: Марфа Федотовна

Отец ребёнка: Ишимов Федот Афанасьевич

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1705 и 1716

Сын: Ишимов Иван Федотович

Отец ребёнка: Ишимов Федот Афанасьевич

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1705 и 1711

Сын: Ишимов Тихон Федотович

Отец ребёнка: Ишимов Федот Афанасьевич

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишимов Федот Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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