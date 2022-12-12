Ишимова Анна Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1670
Отец: Марк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1701
Дочь: Марфа Федотовна
Отец ребёнка: Ишимов Федот Афанасьевич
Рождение ребёнка
Между 1705 и 1716
Отец ребёнка: Ишимов Федот Афанасьевич
Рождение ребёнка
Между 1705 и 1711
Отец ребёнка: Ишимов Федот Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно