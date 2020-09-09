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Шевелёва Милана Игоревна
Шевелёва Милана Игоревна
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Древо
Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
09.09.2020
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Шевелёва Надежда Александровна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.2020
Отец: не указан
Мать:
Шевелёва Надежда Александровна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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