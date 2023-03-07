Митюрин (однодворец) Андрей Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Митюрин (однодворец) Афанасий Григорьевич
Мать: ?
Бракосочетание
01.?.1896
Жена: Митюрина Ольга Кораблина
Рождение ребёнка
27.12.1912
Сын: Митюрин Василий Андреевич
Мать ребёнка: Митюрина Ольга Кораблина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Митюрина Ольга Кораблина
Смерть
Неизвестно