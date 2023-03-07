Митюрин (однодворец) Андрей Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митюрин (однодворец) Андрей Афанасьевич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Митюрин (однодворец) Афанасий Григорьевич

Мать: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
01.?.1896

Жена: Митюрина Ольга Кораблина

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.12.1912

Сын: Митюрин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Митюрина Ольга Кораблина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Митюрина Ольга Кораблина

Смерть
Неизвестно
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