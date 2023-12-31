Арлов Никифор Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арлов Никифор Евдокимов

Место рождения

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: Орлов Евдоким Евсеев

Мать: не указана

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Арлова) Софья Андреева

Рождение ребёнка
1718

Сын: Арлов Петр Никифоров

Мать ребёнка: (Арлова) Софья Андреева

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Арлов Степан Никифоров

Мать ребёнка: (Арлова) Софья Андреева

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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