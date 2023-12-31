Арлов Никифор Евдокимов
Место рождения
Дата рождения1689
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: Орлов Евдоким Евсеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Арлова) Софья Андреева
Рождение ребёнка
1718
Сын: Арлов Петр Никифоров
Мать ребёнка: (Арлова) Софья Андреева
Рождение ребёнка
1719
Мать ребёнка: (Арлова) Софья Андреева
Смерть
Неизвестно