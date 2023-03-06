Шипецов Фома Савин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1674
Дата смерти1744
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: Шипецов Савва Анциферов
Мать: Шипецова Елена Сидорова
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Шуклина Домнина Фомина
Мать ребёнка: Шипецова Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шипецов Степан Фомин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шипецов Анисим Фомин
Мать ребёнка: Шипецова Дарья Сергеевна
Смерть
1744