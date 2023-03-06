Шипецов Фома Савин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипецов Фома Савин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1674

Дата смерти

1744

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Шипецов Савва Анциферов

Мать: Шипецова Елена Сидорова

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Шуклина Домнина Фомина

Мать ребёнка: Шипецова Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипецов Степан Фомин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипецов Анисим Фомин

Мать ребёнка: Шипецова Дарья Сергеевна

Смерть
1744
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