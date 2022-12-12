Меншикова Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меншикова Дарья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Меншиков Осип Иванович

Отец ребёнка: Меншиков Иван Иванович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1832

Муж: Меншиков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Меншиков Иван Иванович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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