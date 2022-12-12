Меншикова Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Меншиков Иван Иванович
Бракосочетание
До 1832
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Меншиков Иван Иванович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно