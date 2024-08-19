Кириллов Валиков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1899 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ab4432ec-47e6-4f7d-9500-ffce8fdeb363/148
Рождение ребёнка
15.01.1908 ст.
Мать ребёнка: Кириллова Валикова Матрена Вавиловна
https://ya.ru/archive/catalog/3bd9ac53-6012-4389-8e48-3a456e5aaabc/47
Смерть
Неизвестно