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Кириллов Валиков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1899 ст.

Жена: Кириллова Валикова Матрена Вавиловна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ab4432ec-47e6-4f7d-9500-ffce8fdeb363/148
Рождение ребёнка
15.01.1908 ст.

Сын: Кириллов Петр Иванович

Мать ребёнка: Кириллова Валикова Матрена Вавиловна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3bd9ac53-6012-4389-8e48-3a456e5aaabc/47
Смерть
Неизвестно

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