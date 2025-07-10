Маунтбеттен Татьяна Элизабет 16.12.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маунтбеттен Татьяна Элизабет

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 16.12.1917, Эдинбург

умерла 15.05.1988, город Нортгемптон, Нортгемптоншир, Восточный Мидленд, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Отец
Маунтбеттен Георг (Георг Луи Виктор Генри Серж Маунтбеттен,)06.12.1892 г.р.
Мать
Маунтбеттен (Де Торби) Надежда Михайловна28.03.1896 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1917

Отец: Маунтбеттен Георг (Георг Луи Виктор Генри Серж Маунтбеттен,)

Мать: Маунтбеттен (Де Торби) Надежда Михайловна

Смерть
15.05.1988
город Нортгемптон, Нортгемптоншир, Восточный Мидленд, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

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