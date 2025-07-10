Маунтбеттен Татьяна Элизабет
женский, родилась 16.12.1917, Эдинбург
умерла 15.05.1988, город Нортгемптон, Нортгемптоншир, Восточный Мидленд, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
ОтецМаунтбеттен Георг (Георг Луи Виктор Генри Серж Маунтбеттен,)06.12.1892 г.р.
МатьМаунтбеттен (Де Торби) Надежда Михайловна28.03.1896 г.р.
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Рождение
16.12.1917
Отец: Маунтбеттен Георг (Георг Луи Виктор Генри Серж Маунтбеттен,)
Смерть
15.05.1988
город Нортгемптон, Нортгемптоншир, Восточный Мидленд, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии