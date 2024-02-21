Гулько Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гулько) Татьяна Валерьевна
Мать ребёнка: Ложкина (Гулько) Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гулько Владимир Валерьевич
Мать ребёнка: Ложкина (Гулько) Валентина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно