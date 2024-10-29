Быковская (Костина) Ольга Спиридоновна 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Быковская (Костина) Ольга Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1886

Муж: Быковский Сергей Филиппович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.09.1893

Сын: Быковский Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Быковский Сергей Филиппович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.02.1896

Дочь: Емельянова (Быковская) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Быковский Сергей Филиппович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.02.1899

Дочь: (Быковская) Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Быковский Сергей Филиппович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.06.1901

Сын: Быковский Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Быковский Сергей Филиппович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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