Быковская (Костина) Ольга Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1886
Рождение ребёнка
24.09.1893
Отец ребёнка: Быковский Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
11.02.1896
Дочь: Емельянова (Быковская) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Быковский Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
23.02.1899
Дочь: (Быковская) Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Быковский Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
08.06.1901
Сын: Быковский Федор Сергеевич
Отец ребёнка: Быковский Сергей Филиппович
Смерть
Неизвестно