Бригарева (Попова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения26.03.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1876
Отец: Попов Петр Лаврентьевич
Мать: Попова Анна Даниловна
Бракосочетание
05.07.1898
Рождение ребёнка
09.01.1902
Дочь: Кидалова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Бригарев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
02.02.1904
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Бригарев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
02.11.1908
Отец ребёнка: Бригарев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
10.08.1912
Сын: Бригарев Константин Михайлович
Отец ребёнка: Бригарев Михаил Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно