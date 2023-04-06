Бригарева (Попова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бригарева (Попова) Мария Петровна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

26.03.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1876

Отец: Попов Петр Лаврентьевич

Мать: Попова Анна Даниловна

Бракосочетание
05.07.1898

Муж: Бригарев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
09.01.1902

Дочь: Кидалова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Бригарев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
02.02.1904

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Бригарев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
02.11.1908

Сын: Бригарев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Бригарев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
10.08.1912

Сын: Бригарев Константин Михайлович

Отец ребёнка: Бригарев Михаил Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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