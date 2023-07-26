Лаврентьева (Мелентьева) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьева (Мелентьева) Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?Осипов? Константин Сергеевич

Рождение ребёнка
15.10.1918

Дочь: (Лаврентьева) Елена Константиновна

Отец ребёнка: ?Осипов? Константин Сергеевич

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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