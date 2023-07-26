Лаврентьева (Мелентьева) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1918
Дочь: (Лаврентьева) Елена Константиновна
Отец ребёнка: ?Осипов? Константин Сергеевич
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно