Лодейщикова Соломия Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1721 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1721 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лодейщиков Никон Васильев
Отец ребёнка: Лодейщиков Василий Михайлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.
Отец ребёнка: Лодейщиков Василий Михайлов
Смерть
Неизвестно