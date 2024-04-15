Романченко Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1811 и 1814
Рождение ребёнка
1817
Сын: Романченко Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1828
Сын: Романченко Павел Петрович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Романченко Кондратий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3L6-7?i=444&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1838