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Романченко Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1811 и 1814

Сын: Романко Павел Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Романченко Тимофей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1819 и 1828

Сын: Романченко Павел Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Романченко Кондратий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романченко Анастасия Никифоровна

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3L6-7?i=444&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1838
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