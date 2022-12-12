Слободина (Константинова) Рита Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1965
Рождение ребёнка
23.11.1985
Дочь: Александрова Регина Сергеевна
Отец ребёнка: Слободин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
22.04.1987
Дочь: Лихачева Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Слободин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1999
Дочь: Слободина Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Слободин Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно