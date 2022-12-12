Слободина (Константинова) Рита Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободина (Константинова) Рита Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1965

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1965

Отец: Константинов Фома Фомич

Мать: Константинова Сания Гинниатулловна

Рождение ребёнка
23.11.1985

Дочь: Александрова Регина Сергеевна

Отец ребёнка: Слободин Сергей Иванович

Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1987

Дочь: Лихачева Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Слободин Сергей Иванович

Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.07.1999

Дочь: Слободина Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Слободин Сергей Иванович

Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слободин Сергей Иванович

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