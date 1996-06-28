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Константинов Фома Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1942

Дата смерти

28.06.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1942

Отец: Константинов Фома Фомич

Мать: Константинова Агриппина Петровна

Рождение ребёнка
19.07.1965

Дочь: Слободина Рита Фоминична

Мать ребёнка: Константинова Сания Гинниатулловна

Рождение ребёнка
21.01.?

Дочь: Падъярова Эльвира Фоминична

Мать ребёнка: Константинова Сания Гинниатулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Сания Гинниатулловна

Смерть
28.06.1996
Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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