Константинов Фома Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1942
Дата смерти28.06.1996
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1942
Рождение ребёнка
19.07.1965
Дочь: Слободина Рита Фоминична
Мать ребёнка: Константинова Сания Гинниатулловна
Рождение ребёнка
21.01.?
Дочь: Падъярова Эльвира Фоминична
Мать ребёнка: Константинова Сания Гинниатулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.06.1996
Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)