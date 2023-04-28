Викар Ольга Давидовна
Место рождения
Дата рожденияМежду 26.12.1889 и 26.12.1890
Дата смерти26.12.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 26.12.1889 и 26.12.1890
Отец: скрыто настройками приватности
Смерть
26.12.1896 ст.
Метрическая книга прихода села Оксочи Пожарской волости Крестецкого уезда за 1895 - 1896 гг. из фонда № 480 "Новгородская духовная консистория", часть третья "Об умерших" за 1996 г. под № 74 значится:... Показать все