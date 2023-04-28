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Викар Ольга Давидовна

Место рождения

Поводьё, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Между 26.12.1889 и 26.12.1890

Дата смерти

26.12.1896 ст.

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Между 1859 и 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 26.12.1889 и 26.12.1890

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Викар Екатерина Матвеевна

Поводьё, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
26.12.1896 ст.
Поводьё, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Метрическая книга прихода села Оксочи Пожарской волости Крестецкого уезда за 1895 - 1896 гг. из фонда № 480 "Новгородская духовная консистория", часть третья "Об умерших" за 1996 г. под № 74 значится:... Показать все

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