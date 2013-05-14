(Добролюбова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1932
Дата смерти14.05.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1932
Отец: Добролюбов Яков Михеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
27.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Губашева, Николаевкого р-он Ульяновской обл.
Смерть
14.05.2013
Губашево