(Добролюбова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Добролюбова) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1932

Дата смерти

14.05.2013

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1932

Отец: Добролюбов Яков Михеевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
27.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Губашева, Николаевкого р-он Ульяновской обл.
Смерть
14.05.2013
Губашево
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