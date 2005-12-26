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Амренов Дамиль Рашидович
Амренов Дамиль Рашидович
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Место рождения
Нижний Баскунчак
, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Дата рождения
26.12.2005
Пол
Мужской
Отец
Амренов Рашид Демьянович
1981 г.р.
Мать
Амренова (Дюсалиева) Нурслу Маратовна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.2005
Отец:
Амренов Рашид Демьянович
Мать:
Амренова Нурслу Маратовна
Нижний Баскунчак
, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
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