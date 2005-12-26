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Амренов Дамиль Рашидович

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Место рождения

Нижний Баскунчак, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

26.12.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.2005

Отец: Амренов Рашид Демьянович

Мать: Амренова Нурслу Маратовна

Нижний Баскунчак, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
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