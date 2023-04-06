Антонова (Ракова) Евгения
Место рождения
Дата рождения15.12.1891
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1891
Отец: Раковъ Аѳанасій
Бракосочетание
07.02.1910
Муж: Антоновъ Вонифатий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1910
Дочь: Антонова Евгения
Отец ребёнка: Антоновъ Вонифатий
Александровка
Рождение ребёнка
20.10.1913
Сын: Антоновъ Игнатий
Отец ребёнка: Антоновъ Вонифатий
Александровка