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Антонова (Ракова) Евгения

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.12.1891

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1891

Отец: Раковъ Аѳанасій

Мать: Ракова Пелагея (Параскева) Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1910

Муж: Антоновъ Вонифатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1910

Дочь: Антонова Евгения

Отец ребёнка: Антоновъ Вонифатий

Александровка
Рождение ребёнка
20.10.1913

Сын: Антоновъ Игнатий

Отец ребёнка: Антоновъ Вонифатий

Александровка
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