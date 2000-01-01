(Бурдули) Диана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бурдули) Диана Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1973

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1973

Отец: Бурдули Иван Абрамович

Мать: Бурдули Валентина Федоровна

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