Переплётчиков Наум
мужской, родился 21.12.1896, Belarus
умер 28.11.1978
МатьПереплётчиков ?Неизвестно г.р.
ОтецПереплётчиков СоломонНеизвестно г.р.
Дети
(Переплётчикова) Анна1934 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1896
Отец: Переплётчиков Соломон
Мать: Переплётчиков ?
Belarus
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Переплётчикова Фаина
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Переплётчикова) Анна
Мать ребёнка: Переплётчикова Фаина
Гомель, Гомельская область
Смерть
28.11.1978