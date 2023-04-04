Переплётчиков Наум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переплётчиков Наум

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Место рождения

Belarus

Дата рождения

21.12.1896

Дата смерти

28.11.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1896

Отец: Переплётчиков Соломон

Мать: Переплётчиков ?

Belarus
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Переплётчикова Фаина

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Переплётчикова Фаина

Смерть
28.11.1978
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