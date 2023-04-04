Переплётчиков Наум 21.12.1896 — найти родственников по фамилии на Familio

Переплётчиков Наум

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 21.12.1896, Belarus

умер 28.11.1978

Мать
Переплётчиков ?Неизвестно г.р.
Отец
Переплётчиков СоломонНеизвестно г.р.
Дети
(Переплётчикова) Анна1934 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1896

Отец: Переплётчиков Соломон

Мать: Переплётчиков ?

Belarus

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Переплётчикова Фаина

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Переплётчикова) Анна

Мать ребёнка: Переплётчикова Фаина

Гомель, Гомельская область

Смерть
28.11.1978

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