Переплётчиков Наум
Место рожденияBelarus
Дата рождения21.12.1896
Дата смерти28.11.1978
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1896
Отец: Переплётчиков Соломон
Мать: Переплётчиков ?
Belarus
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Переплётчикова Фаина
Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Переплётчикова Фаина
Смерть
28.11.1978