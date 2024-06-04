Подмарев Иван Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Подмарев Семен Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подмарева Екатерина
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Воронков (Подмарев) Федор Иванов
Мать ребёнка: Подмарева Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: (Подмарева) Домна Иванова
Мать ребёнка: Подмарева Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Воронков (Подмарев) Николай Иванов
Мать ребёнка: Подмарева Екатерина
Смерть
1818