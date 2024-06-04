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Подмарев Иван Семенов

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Подмарев Семен Иванов

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подмарева Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Воронков (Подмарев) Федор Иванов

Мать ребёнка: Подмарева Екатерина

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: (Подмарева) Домна Иванова

Мать ребёнка: Подмарева Екатерина

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Воронков (Подмарев) Николай Иванов

Мать ребёнка: Подмарева Екатерина

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1818
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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