Будаков Филипп Дамианович
Место рождения
Дата рождения09.01.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1879 ст.
Крещение
10.02.1879 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
19.03.1899 ст.
Иван Антонович Романченко
Восприемник
24.09.1900 ст.
Ефросиния Ивановна Горбатенко
Восприемник
24.09.1900 ст.
Фекла Ивановна Горбатенко
Восприемник
29.10.1900 ст.
Анастасия Антоновна Чернышева
Восприемник
12.11.1906 ст.
Иван Антонович Чернышев
Рождение ребёнка
26.01.1907 ст.
Мать ребёнка: Будакова Мария Антоновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJQ5?i=781&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.10.1908 ст.
Мать ребёнка: Будакова Мария Антоновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKN-9?i=277&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будакова Мария Антоновна
Смерть
Неизвестно