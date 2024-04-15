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Будаков Филипп Дамианович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

09.01.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1879 ст.

Отец: Будаков Демид (Дамиан) Иванович

Мать: Будакова Домникия Степановна

Кровное, Сумська область
Крещение
10.02.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
19.03.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Антонович Романченко
Восприемник
24.09.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефросиния Ивановна Горбатенко
Восприемник
24.09.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Фекла Ивановна Горбатенко
Восприемник
29.10.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Анастасия Антоновна Чернышева
Восприемник
12.11.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Антонович Чернышев
Рождение ребёнка
26.01.1907 ст.

Сын: Будаков Иван Филиппович

Мать ребёнка: Будакова Мария Антоновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJQ5?i=781&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.10.1908 ст.

Сын: Будаков Яков Филиппович

Мать ребёнка: Будакова Мария Антоновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKN-9?i=277&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будакова Мария Антоновна

Смерть
Неизвестно
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