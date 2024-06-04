Хуртин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуртин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1810

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хуртин Афанасий Андреев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Хуртин Григорий Андреев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1810

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