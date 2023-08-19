Рожков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Рожкова (Глотова) Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рожков) Екатерина

Мать ребёнка: Рожкова (Глотова) Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рожков Иван

Мать ребёнка: Рожкова (Глотова) Ирина

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