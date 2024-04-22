Турунцов Прокопий Перфильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1661
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1661
Отец: Турунцов Перфилий Иванович
Рождение ребёнка
1700
Сын: Турунцов Григорий Прокопьевич
Мать ребёнка: Турунцова Ирина Козьмовна
Рождение ребёнка
1705
Сын: Турунцов Ефрем Прокопьевич
Мать ребёнка: Турунцова Ирина Козьмовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно