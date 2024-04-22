Турунцов Прокопий Перфильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТурунцов Прокопий Перфильевич

Турунцов Прокопий Перфильевич

Место рождения

Леваны, Фаленский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1661

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1661

Отец: Турунцов Перфилий Иванович

Мать: не указана

Леваны, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1700

Сын: Турунцов Григорий Прокопьевич

Мать ребёнка: Турунцова Ирина Козьмовна

Леваны, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1705

Сын: Турунцов Ефрем Прокопьевич

Мать ребёнка: Турунцова Ирина Козьмовна

Леваны, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турунцова Ирина Козьмовна

Леваны, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close