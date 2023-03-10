(Флагге) Надежда Михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Флагге) Надежда Михаиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1860 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1884

Отец: Флягге (флагге) Михаил Николаевич

Мать: Флягге Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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