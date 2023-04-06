Егор Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1881
Жена: Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
18.07.1884
Сын: Илья Егоров
Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
10.07.1888
Сын: Илья Егоров
Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
11.11.1889
Дочь: Екатерина Егорова
Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
12.03.1892
Сын: Алексей Егоров
Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
06.?.1894
Дочь: Степанида Егорова
Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
27.03.1896
Дочь: Мария Егорова
Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна
Смерть
Неизвестно