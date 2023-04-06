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Егор Николаевич

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Место рождения

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.02.1881

Жена: Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
18.07.1884

Сын: Илья Егоров

Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.07.1888

Сын: Илья Егоров

Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.11.1889

Дочь: Екатерина Егорова

Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.03.1892

Сын: Алексей Егоров

Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.?.1894

Дочь: Степанида Егорова

Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.03.1896

Дочь: Мария Егорова

Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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