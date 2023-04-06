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Трубинъ Степанъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

1877 г.р.
1880 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Трубинъ Онуфрій

Мать: Трубина Устинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Пелагѣя

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубинъ Александръ

Мать ребёнка: не указана

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