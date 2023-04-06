Трубинъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1847
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Трубинъ Онуфрій
Мать: Трубина Устинья
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Пелагѣя
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трубинъ Александръ
Мать ребёнка: не указана