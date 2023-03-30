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Тимофеев алексей федорович
Тимофеев алексей федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.05.1964
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Тимофеева галина николаевна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1964
Отец: не указан
Мать:
Тимофеева галина николаевна
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