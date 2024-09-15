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Стукалова ? ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стукалова ? Леонидовна

Отец ребёнка: Стукалов Леонид Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стукалов Леонид Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1974

Дочь: (Стукалова) Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Стукалов Леонид Григорьевич

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