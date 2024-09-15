Стукалова ? ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стукалова ? Леонидовна
Отец ребёнка: Стукалов Леонид Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1974
Дочь: (Стукалова) Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Стукалов Леонид Григорьевич