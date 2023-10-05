Владиславова Анна (Аника) Вадимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Владиславова Анна (Аника) Вадимовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Владиславов (Кондаракис) Вадим Филиппович17.08.1903 г.р.
Мать
Сувчинская-Владиславова (Попова) Анна Дмитриевна?.09.1900 г.р.
Супруги
Владиславов (Самохвалов) ВячеславНеизвестно г.р.
Дети
Владиславова Надежда ВячеславовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Владиславов (Кондаракис) Вадим Филиппович

Мать: Сувчинская-Владиславова (Попова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Владиславова Надежда Вячеславовна

Отец ребёнка: Владиславов (Самохвалов) Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владиславов (Самохвалов) Вячеслав

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