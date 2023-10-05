Владиславова Анна (Аника) Вадимовна
женский, родилась Неизвестно
ОтецВладиславов (Кондаракис) Вадим Филиппович17.08.1903 г.р.
МатьСувчинская-Владиславова (Попова) Анна Дмитриевна?.09.1900 г.р.
Супруги
Владиславов (Самохвалов) ВячеславНеизвестно г.р.
Дети
Владиславова Надежда ВячеславовнаНеизвестно г.р.
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Владиславов (Кондаракис) Вадим Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Владиславова Надежда Вячеславовна
Отец ребёнка: Владиславов (Самохвалов) Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно