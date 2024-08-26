Кротова Мариамна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Кротов Фёдор Филиппович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Кротова) Анисия Фёдоровна
Отец ребёнка: Кротов Фёдор Филиппович
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Кротов Фёдор Филиппович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Кротов Фёдор Филиппович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Кротова) Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Кротов Фёдор Филиппович
Смерть
Неизвестно