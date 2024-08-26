Кротова Мариамна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротова Мариамна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кротов Фёдор Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Сергеевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Кротов Семён Фёдорович

Отец ребёнка: Кротов Фёдор Филиппович

Сергеевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Кротова) Анисия Фёдоровна

Отец ребёнка: Кротов Фёдор Филиппович

Сергеевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кротов Филипп Фёдорович

Отец ребёнка: Кротов Фёдор Филиппович

Сергеевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кротов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Кротов Фёдор Филиппович

Сергеевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Кротова) Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Кротов Фёдор Филиппович

Сергеевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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